To fill your entire HTML canvas with a specific color, you can use the fillRect() property to fill a rectangle with a solid color.

Then you spread your filled rectangle across your canvas by using your canvas’ height and width property:

const canvas = document . getElementById ( "my-canvas" ) ; const ctx = canvas . getContext ( "2d" ) ; ctx . fillStyle = "blue" ; ctx . fillRect ( 0 , 0 , canvas . width , canvas . height ) ;