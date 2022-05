CSS Named Colors List

There many CSS keywords that define colors using real names instead of numbers. Here’s the official named CSS color list so far:

aliceblue

antiquewhite

aqua

aquamarine

azure

beige

bisque

black

blanchedalmond

blue

blueviolet

brown

burlywood

cadetblue

chartreuse

chocolate

coral

cornflowerblue

cornsilk

crimson

cyan

darkblue

darkcyan

darkgoldenrod

darkgray

darkgreen

darkgrey

darkkhaki

darkmagenta

darkolivegreen

darkorange

darkorchid

darkred

darksalmon

darkseagreen

darkslateblue

darkslategray

darkslategrey

darkturquoise

darkviolet

deeppink

deepskyblue

dimgray

dimgrey

dodgerblue

firebrick

floralwhite

forestgreen

fuchsia

gainsboro

ghostwhite

gold

goldenrod

gray

green

greenyellow

grey

honeydew

hotpink

indianred

indigo

ivory

khaki

lavender

lavenderblush

lawngreen

lemonchiffon

lightblue

lightcoral

lightcyan

lightgoldenrodyellow

lightgray

lightgreen

lightgrey

lightpink

lightsalmon

lightseagreen

lightskyblue

lightslategray

lightslategrey

lightsteelblue

lightyellow

lime

limegreen

linen

magenta

maroon

mediumaquamarine

mediumblue

mediumorchid

mediumpurple

mediumseagreen

mediumslateblue

mediumspringgreen

mediumturquoise

mediumvioletred

midnightblue

mintcream

mistyrose

moccasin

navajowhite

navy

oldlace

olive

olivedrab

orange

orangered

orchid

palegoldenrod

palegreen

paleturquoise

palevioletred

papayawhip

peachpuff

peru

pink

plum

powderblue

purple

rebeccapurple

red

rosybrown

royalblue

saddlebrown

salmon

sandybrown

seagreen

seashell

sienna

silver

skyblue

slateblue

slategray

slategrey

snow

springgreen

steelblue

tan

teal

thistle

tomato

turquoise

violet

wheat

white

whitesmoke

yellow

yellowgreen

Wikipedia has a great color table that shows the hexadecimal/rgb, and HSL equivalents for named colors on the web.